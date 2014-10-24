Трамп заявил об отсутствии боеприпасов у США из-за помощи Украине

Экс-глава США указал на дефицит снарядов в США из-за оказания военной помощи другим странам.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп утверждает, что в настоящее время у страны нет боеприпасов, так как она все военные ресурсы отдает своим международным союзникам, в том числе и Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в штате Северная Каролина.

У нас нет боеприпасов в настоящее время. Знаете, мы отдали все это Украине и разным другим странам. Мы отдали им все. Наши склады пусты. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц, представляющий Республиканскую партию от штата Флорида и являющийся доверенным лицом предвыборного штаба Дональда Трампа указал избирателям на то, что экс-лидер Белого дома в случае победы на выборах будет требовать от партнеров в Европе того, чтобы основную нагрузку при оказании помощи армии киевского режима несли они, а не Вашингтон.

Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump