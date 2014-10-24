Трамп заявил об отсутствии боеприпасов у США из-за помощи Украине

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп утверждает, что в настоящее время у страны нет боеприпасов, так как она все военные ресурсы отдает своим международным союзникам, в том числе и Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в штате Северная Каролина.
У нас нет боеприпасов в настоящее время. Знаете, мы отдали все это Украине и разным другим странам. Мы отдали им все. Наши склады пусты.
Дональд Трамп, экс-глава США
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц, представляющий Республиканскую партию от штата Флорида и являющийся доверенным лицом предвыборного штаба Дональда Трампа указал избирателям на то, что экс-лидер Белого дома в случае победы на выборах будет требовать от партнеров в Европе того, чтобы основную нагрузку при оказании помощи армии киевского режима несли они, а не Вашингтон.
Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана.
Фото и видео: YouTube / Donald J Trump
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