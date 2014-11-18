Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана

Экс-глава США указал на промахи Белого дома в Афганистане.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп сообщил о том, что в случае своей победы отправит в отставку военных чиновников, которые причастны к провальному выводу американских войск с территории Афганистана. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в штате Северная Каролина.

Я потребую отставки каждого высокопоставленного военного чиновника, причастного к катастрофе в Афганистане. Я хочу их отставки немедленно. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что в начале августа 2021 года "Талибан" активизировал собственное наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа боевиуи вошли в Кабул и на следующий день заявили о том, что война окончена. Занимавший тогда пост главы страны Ашраф Гани уехал. В ночь на 31 августа американские военнослужащие покинули местный столичный аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Вашингтона в Афганистане. Сстав временного правительства возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший ранее кресло министра по иностранным делам во время первого правления "Талибана"*. Иностранный чиновник находится под санкционным давлением Всемирной организации c 2001 года.

* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная на территории РФ как террористическая и экстремистская.

Трамп пообещал обнародовать результаты медосмотра.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump