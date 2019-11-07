Трамп пообещал обнародовать результаты медосмотра

Экс-глава США рассказал о проверенных тестах.

Американский политик пообещал представить общественности результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на когнитивные способности. Такое мнение выразил бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты США на выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в эфире местного телеканала CBS. Член Республиканской партии указал СМИ на факт того, что недавн опрошел такой медицинский осмотр и получил за него "отличную оценку". Он также дважды проверился на умственные способности.

Конечно, я сделаю это с большой радостью. Дональд Трамп, экс-глава США

Проведенные в июле социологической службой Ipsos опрос показал, что 51% американцев считают, что 78-летний республиканец "слишком стар", чтобы управлять страной.

Трамп пообещал сократить госдолг страны.

Фото: YouTube / CBS News