Трамп пообещал сократить госдолг страны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии пообещал в случае своей победы на выборах главы государства сократить государственный долг страны. Соответствующее заявление сделал бывший лидер Белого дома и американские президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в городе Йорке штата Пенсильвания перед сторонниками.
Мы собираемся выплатить долг нашей страны. Страна должна $35 трлн, но это число можно оперативно уменьшить.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что 29 июля американское министерство по финансам объявило о том, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 35 триллионов долларов. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 триллионов долларов. Этот показатель будет выше 122 процентов от ВВП. Эксперты из профильного управления говорят о том, что средний годовой рост национального ВВП за период в 2029-2034 года будет составлять 1,8 процента.
Трамп заявил, что не считает Харрис очень умным человеком.
Фото и видео: YouTube / Donald J Trump
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