Трамп пообещал сократить госдолг страны

Экс-глава США указал на экономические проблемы, возникшие в стране при администрации Байдена-Харрис.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии пообещал в случае своей победы на выборах главы государства сократить государственный долг страны. Соответствующее заявление сделал бывший лидер Белого дома и американские президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в городе Йорке штата Пенсильвания перед сторонниками.

Мы собираемся выплатить долг нашей страны. Страна должна $35 трлн, но это число можно оперативно уменьшить. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что 29 июля американское министерство по финансам объявило о том, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 35 триллионов долларов. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 триллионов долларов. Этот показатель будет выше 122 процентов от ВВП. Эксперты из профильного управления говорят о том, что средний годовой рост национального ВВП за период в 2029-2034 года будет составлять 1,8 процента.

Трамп заявил, что не считает Харрис очень умным человеком.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump