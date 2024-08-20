Трамп заявил, что не считает Харрис очень умным человеком

Политик указал на "сумасшедший послужной список" вице-президента США в Белом доме.

Американский политик усомнился в интеллектуальных способностях претендента на высший государственный пост от Демократической партии, действующего вице-президента США Камалы Харрис. Соответствующее заявление сделал бывший лидер Белого дома и американские президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, выступая в эфире местного телеканала CBS. Представитель Республиканской партии страны отметил, что Вашингтону нужен очень умный лидер, а его оппонентка таким стать не сможет.

Нашей стране нужен очень умный человек, и я не думаю, что она - очень умный человек. Я не считаю это оскорблением - это просто факт. Посмотрел на ее послужной список - сумасшедший послужной список, - посмотрел на ее политику... Дональд Трамп, экс-глава США

Дополнительно гость телевизионной программы на вопрос СМИ о том, какие у него есть доказательства его позиции. Дональд Трамп сослался на деятельность Камалы Харрис и ее послужной список. Политик указал на то, что ее дела и речи говорят сами за себя.

Трамп заявил, что примет проигрыш на выборах при честном голосовании.

Фото и видео: YouTube / CBS News