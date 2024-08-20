Трамп заявил, что примет проигрыш на выборах при честном голосовании

Экс-глава США назвал себя благородным человеком.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет оспаривать результаты выборов, если он на них проиграет, но только если сочтет голосование свободным и справедливым. Такое мнение выразил бывший лидер Белого дома и американские президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в эфире местного телеканала CBS.

Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в такой штопор, какого еще никогда не видела - как в 1929 год, - но если я проиграю, и выборы будут свободными и честными, я абсолютно точно приму их результаты. Дональд Трамп, экс-глава США

Иностранный специалист добавил, что из благородства не будет оспаривать результаты выборов на место главы государства в том случае, если сочтет их справедливыми и честными.

Трамп в случае победы на выборах намерен наладить дружеские отношения с Ираном.

Фото и видео: YouTube / CBS News