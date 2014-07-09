Экс-глава США рассказал о готовности вести диалог с Тегераном.

Дональд Трамп надеется, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года, он сможет наладить дружеские отношения с Ираном. Такое мнение выразил на пресс-конференции с журналистами в городе Бедминстере штата Нью-Джерси бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии. Иностранец добавил, что для установления хороших отношений Иран "не может обладать ядерным оружием".

Я не хочу плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем в дружеских отношениях с Ираном. Может быть, это получится, а может и нет. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что в августе Федеральное бюро расследований США подтвердило журналистам информацию о том, что оно проводит расследование в связи с кибератакой, якобы совершенной властями в Тегеране на предвыборный штаб Дональда Трампа. В постоянном представительстве Ирана на площадке ООН уведомили, что у исламской республики нет ни намерений, ни планов осуществлять кибернетические атаки. Дипломаты добавили, что они не вмешиваются в президентские выборы в США.

Трамп обвинил власти США в уничтожении страны в погоне за чистой энергетикой.

Фото и видео: YouTube / Fox News