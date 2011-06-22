Экс-глава США напомнил о необходимости сохранить энергетику страны.

Американская администрация при президенте Джо Байдене уничтожает страну в своих попытках перейти на чистую или "зеленую" энергетику. Такое мнение выразил на пресс-конференции с журналистами в городе Бедминстере штата Нью-Джерси бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик отмечает, что Пекин, с которым конкурирует Вашингтон, в настоящее время создает как минимум одну угольную электростанцию еженедельно. Он убежден в том, что на территории США производить электроэнергию в требуемых для страны объемах специалисты сейчас могут только при помощи ископаемого топлива и атома.

Почему мы не строим большие электростанции вместо того, чтобы играть в эти игры с ветром, которые все разрушают, убивают птиц, уничтожают поля? Мы поставили везде ветряные мельницы, но <...> они ничего не дают. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп заявил о намерении Харрис скопировать его экономическую программу.

Фото и видео: YouTube / Fox News