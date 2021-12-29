Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене

Политик объяснил, какие проблемы он фиксирует в стране при президентстве Байдена.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при его преемнике Джо Байдене. Такое мнение политик высказал в эфире местного телеканала Newsmax.

У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу (на посту президента – ред.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет. Дональд Трамп, экс-президент США

Гость программы считает, что действующий глава государства Джо Байден нанес огромной ущерб для страны за 2021 год. Трамп заявил, что даже по сумме действиях пяти президентов США власти не смогли так навредить государству, как администрация Белого дома сейчас. Речь идет как о проблемах в сфере экономики, о росте инфляции, о продолжающейся пандемии ковида, "военном позоре" в Афганистане.

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Фото и видео: www.newsmaxtv.com

