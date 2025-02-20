Глава США раскрыл преимущества России над Украиной.

Москва имеет преимущество в переговорах по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской земле, так как Вооруженные силы России сейчас контролируют значительную часть бывших земель киевского режима. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал пулу СМИ на борту самолета. Ранее администрация в Вашингтоне заявляла СМИ о необходимости поиска дипломатического пути решения кризисной ситуации. Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал в публичном пространстве, что именно его команда способна добиться соглашения с Кремлем.

Я думаю, что русские хотят закончить. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество. Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече.

Фото и видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network