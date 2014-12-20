Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече

Глава США рассказал о просьбе британского и французского политиков.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также французский политический лидер Эммануэль Макрон попросили о личной встрече с ним. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал пулу СМИ на борту самолета. Трамп пояснил, что европейские партнеры прибудут в Вашингтон по собственной просьбе. На вопрос прессы о том, когда стоит ждать этих рабочих визитов, американский лидер ответил, что "очень скоро". Вероятно, такие визиты будут осуществлены уже в следующий понедельник.

Он скоро прибудет. Он попросился приехать. Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США.

Фото и видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network