Трамп заявил, что Иран заставил пообещать больше не убивать его лидеров

Президент США рассказал о том, что теперь ему не с кем общаться в Тегеране.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что иранское руководство заставило его пообещать больше не убивать представителей властей из этой исламской республики. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе официальной речи на митинге в штате Аризона. Политический деятель пояснил, что сейчас многие иранские лидеры первого и второго уровня мертвы. Он не исключил, что зашел слишком далеко в этом вопросе, потому что теперь в этом кроется проблема. Речь идет о том, что вашингтонская администрация теперь не знает, с кем в ближневосточной стране теперь можно иметь дело, так как на места погибших политиков выбраны лидеры третьего уровня. По словам Дональда Трампа, из них половина также мертва.

Они заставили меня пообещать, что я больше никого не убью, и я [это] сделал. Я пообещал им, но никто не хочет быть президентом Исламской Республики Иран. <...> Кто хотел бы стать президентом Ирана? Пожалуйста, поднимите руку. Дональд Трамп, глава США

Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном в ноябре.

Фото и видео: YouTube / CNN