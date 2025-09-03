Глава США оценил сбой в навигации у самолета с главой ЕК, следовавшем в Болгарию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен лишили возможности пользоваться телефоном, когда 31 августа фиксировался сбой в работ е навигационный системы при посадке самолета с иностранной чиновницей в Болгарии. Такую позицию лидер Белого дома изложил местным журналистам, выступая в вашингтонской администрации. Однако политик оставил без фактического ответа вопрос, касающийся сбоя. Далее он охарактеризовал Урсулу фон дер Дяйен как замечательную женщину.

Никто не знает, откуда это взялось... Ее лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это неплохо. Когда-нибудь это может произойти и со мной, и я буду очень рад. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что британская газета Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке на территории Болгарии самолета с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на воздушном судне. По информации от западного СМИ, пилотам борта с высокопоставленной иностранкой пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times опроверг причастность Москвы к сбою в работе GPS в самолете.

