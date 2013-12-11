Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года

Политик и артист встречались в резиденции Мар-а-Лаго.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст сообщил в социальных сетях о том, что бывший президент США Дональд Трамп при личной встрече накричал на артиста. Политик добавил, что тот никогда не сможет одержать победу и стать лидером Белого дома в 2024 году. Звезда шоу-бизнеса вспомнила о том, что "больше всего сбило с толку" Трампа тот момент, что Канье предложил ему занять пост своего вице-президента. Этот инцидент произошел в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида

Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что Канье Уэст размещает небольшие ролики в своих аккаунтах, посвященные выдвижению его кандидатуры на пост главы США в 2024 году. Посты в социальных сетях также дополнительно сопровождаются агитационным хэштегом.

Эксперт: Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах в США.

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории РФ организация) / ye