Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст сообщил в социальных сетях о том, что бывший президент США Дональд Трамп при личной встрече накричал на артиста. Политик добавил, что тот никогда не сможет одержать победу и стать лидером Белого дома в 2024 году. Звезда шоу-бизнеса вспомнила о том, что "больше всего сбило с толку" Трампа тот момент, что Канье предложил ему занять пост своего вице-президента. Этот инцидент произошел в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида
Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю.
Дональд Трамп, экс-президент США
Напомним, что Канье Уэст размещает небольшие ролики в своих аккаунтах, посвященные выдвижению его кандидатуры на пост главы США в 2024 году. Посты в социальных сетях также дополнительно сопровождаются агитационным хэштегом.
Эксперт: Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах в США.
Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории РФ организация) / ye
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