Эксперт: Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах в США

Рэпер может рассчитывать на 5-7% голосов тех, кто недоволен политикой как республиканцев, так и демократов.

В случае участие Канье Уэста в предстоящих выборах в США, рэп-исполнитель станет кандидатом "против всех", за которого выступят граждане, недовольные политикой ни одной из партий. Тем не менее, в Пентагоне не допустят его победы, так как авторитет Демократической и Республиканской партии слишком высоки. Такую точку зрения в беседе с телеканалом "360" выразил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит" Алексей Ярошенко.

Рэпер Канье Уэст давно ведет политическую деятельность, активность. Он на прошлых президентских выборах собирался подавать документы, он их подал, но не успел с регистрацией. На предстоящих выборах он будет участвовать и постарается аккумулировать голоса недовольных политикой Демократической и Республиканской партий. Он будет выступать некой третьей силой, но при этом ожидать, что он займет много голосов, не стоит. Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит"

Также эксперт подчеркнул, что в западной политике наблюдается засилье представителей шоу-бизнеса без какого-либо политического опыта. Однако пока им вряд ли удастся одолеть конкурентов. Ярошенко уверен, что Уэст максимально сможет получить 5–7% голосов от недовольных политикой двух партий американцев.

Шольц считает, что промежуточные выборы прошли для Байдена лучше, чем прогнозировалось.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini