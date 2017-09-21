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Концерты Канье Уэста в Петербурге могут принести 2 млрд рублей
Вчера, 14:57
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерты Канье Уэста в Петербурге могут принести 2 млрд рублей

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По расчетам аналитиков, в среднем один посетитель потратит на поездку и выступление не менее 100 тыс. рублей.

Два концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге, которые запланированы на 10 и 11 октября, могут принести городу около 2 млрд рублей дополнительного дохода. Об этом пишет 20 августа "Бриф24"

По расчетам аналитиков, в среднем один посетитель потратит на поездку и выступление не менее 100 тыс. рублей с учетом стоимости билета. Значительную часть денежных средств получит бизнес Северной столицы, включая гостиницы, рестораны, кафе и другие сервисы.

Ранее на Piter.TV: из-за концертов Канье Уэста продажи ж/д билетов в Петербург выросли в 41 раз. Кроме того, в 16 раз чаще стали искать авиабилеты на указанные даты, поиск отелей также увеличился в 16 раз. 

Фото: Piter.TV 

Теги: канье уэст, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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