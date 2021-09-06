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В Подпорожье открылась первая мобильная АЗС для стабилизации топливного рынка Ленобласти
Сегодня, 17:11
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В Подпорожье открылась первая мобильная АЗС для стабилизации топливного рынка Ленобласти

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Пропускная способность объекта составляет до 500 автомобилей в сутки.

В Ленинградской области продолжается работа по обеспечению доступности топлива в районах, где ранее наблюдалась сложная обстановка. Сегодня, 26 августа, на улице Родниковой, 1 в городе Подпорожье начала работу первая мобильная заправочная станция сети "Газпромнефть", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая станция реализует бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Пропускная способность объекта составляет до 500 автомобилей в сутки. Для удобства водителей предусмотрены различные способы оплаты: банковские и топливные карты, наличные расчеты, Система быстрых платежей (СБП), мобильное приложение, а также терминалы самообслуживания.

В планах компании – запуск аналогичной автоматической экспресс-АЗС в Лодейном Поле.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: азс, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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