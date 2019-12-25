Трамп заступился за обвиненного в домогательствах Байдена

Он выразил надежду, что это неправда.

Президент США Дональд Трамп заступился за своего главного оппонента в президентской гонке Джо Байдена, которого обвинили в домогательствах.

Трамп выразил надежду, что это неправда. Президент назвал происходящее битвой, в которой Байдену придётся сражаться. Он добавил, что в его адрес также было много ложных обвинений.

В домогательствах Джо Байдена обвинила его бывшая помощница Тара Рид. Она сказала, что политик приставал к ней около 30 лет назад — якобы он целовал её, прикасался и настаивал на интиме.

Ранее мы писали, что Трамп намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями.