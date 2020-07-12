На Трампе была надета маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в маске. Об этом сообщает телеканал CBC.

Трамп появился в маске во время визита военно-медицинского центра имени Уолтера.

Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Данальд Трамп, президент США.

Отметим, что на президенте США была маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью. Ранее Данальд Трамп не появлялся на публике в средствах индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире.

Видео:Twiiter / The Hill