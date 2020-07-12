В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в маске. Об этом сообщает телеканал CBC.
Трамп появился в маске во время визита военно-медицинского центра имени Уолтера.
Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок.
Данальд Трамп, президент США.
Отметим, что на президенте США была маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью. Ранее Данальд Трамп не появлялся на публике в средствах индивидуальной защиты.
Ранее мы сообщали о том, что Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире.
Видео:Twiiter / The Hill
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