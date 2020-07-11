Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире

Сейчас в распоряжении США есть всего одно специализированное судно.

В данный момент США разрабатывают самый крупный в мире ледокол. Об этом президент Дональд Трамп сказал в штаб-квартире Южного командования ВС США.

По словам главы государства, Америка планирует увеличить свой флот ледоколов до 10 штук. Сейчас в распоряжении США есть всего одно специализированное судно.

Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10

Дональд Трамп

Он также добавил, что США обсуждают возможность строительства ледоколов по гораздо более низкой цене, чем раньше.

Видео: YouTube / The White House