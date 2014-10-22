Трамп выступил за продолжение прямых контактов с Путиным

Президент США высказался о возможности приглашения российского лидера на саммит G20.

Президент США Дональд Трамп выступил за продолжение прямых контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

Американский лидер высказался о возможности приглашения Путина на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. По словам Трампа, "он считает нужным поговорить со всеми". Также президент добавил, что США "продолжают работу над урегулированием" украинского кризиса.

Я люблю говорить со всеми, если вы умный человек, умеете контролировать свои эмоции и другие вещи, которые нужно контролировать. Я за то, чтобы разговаривать. Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House