Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

В минувшую среду, 24 сентября, стало известно о том, что президент США высказался о передаче власти после выборов. Заявление произошло на пресс конференции в Белом доме.
Во время мероприятия Трампу задали вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов. В ответ президент США заявил, что американцев ожидает "продолжение".
Посмотрим, что произойдет. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение
Дональд Трамп
Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что США отказались признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии.
Видео: Youtube/CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все