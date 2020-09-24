Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

В минувшую среду, 24 сентября, стало известно о том, что президент США высказался о передаче власти после выборов. Заявление произошло на пресс конференции в Белом доме.

Во время мероприятия Трампу задали вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов. В ответ президент США заявил, что американцев ожидает "продолжение".

Посмотрим, что произойдет. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение Дональд Трамп

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что США отказались признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии.

Видео: Youtube/CNBC Television