Глава США рассказал о том, что на сотрудничестве с Белым домом Россия и Украина могут получить целые состояния.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. Соответствующее заявление иностранный политик из Белого дома разместил в аккаунте для подписчиков в своей социальной сети Truth Social.Лидер Сша заметил, что при благоприятном исходе и Москва, и Киев смогут начать активно вести бизнес с Вашингтоном, что позволит этим странам заработать на этом состояния.

Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Донпльд Трамп, глава США

Напомним, что 19 апреля российский президент Владимир Путин на рабочей встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий до 00 часов по времени Москвы 21 апреля и призвал украинское руководство сделать то же самое. Глав нашего государства подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, поэтому приветствует стремление США, КНР и других геополитических игроков к справедливому урегулированию кризиса. Перемирие вступило в силу 19 апреля в 18 часов вечера по московскому времени. Однако утром 20 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удары по Донецку и Горловке. Об ударах армии противника по мирным городам Херсонской области также уведомил губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции бойцов ВС РФ. Они дополнительно осуществили 900 ударов дронами. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Официальный представитель администрации в Кремле в воскресенье отметил, что пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, а дальнейших команд по его продлению президент не давал.

Трамп не будет ужесточать контроль над оборотом оружия, несмотря на стрельбу во Флориде.

Фото: Белый дом