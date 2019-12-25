Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Башара Асада. Президент США считает, что РФ не должна оказывать содействие правительственному режиму Сирии. Речь идет о конфликтной ситуации около Идлиба. Об этом сообщили "РИА Новости".
Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу насилия в регионе
говорится в официальном сообщении Белого дома
Политик также поблагодарил Эрдогана за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы. Трамп выразил готовность положить конец поддержке Россией "зверств режима Асада".
Ранее Piter.tv писал о том, что США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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