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Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Сегодня, 9:01
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lesjasap

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

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Он намерен завершить поддержку РФ "зверств" Асада.

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Башара Асада. Президент США считает, что РФ не должна оказывать содействие правительственному режиму Сирии. Речь идет о конфликтной ситуации около Идлиба. Об этом сообщили "РИА Новости".

Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу насилия в регионе

говорится в официальном сообщении Белого дома

Политик также поблагодарил Эрдогана за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы. Трамп выразил готовность положить конец поддержке Россией "зверств режима Асада".

Ранее Piter.tv писал о том, что США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

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