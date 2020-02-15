США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Деньги получат страны одного европейского объединения.

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что страны Центральной и Восточной Европы получат один миллиард евро. Средства получат государства, входящие в объединение по инициативе Трехморья. Уточняется, что деньги пойдут на проекты в сфере энергетической безопасности участников союза.

Ранее стало известно, чо по информации украинского издания "НВ" госсекретарь США Майк Помпео провел закрытую встречу с крымской активисткой Эминой Джапаровой в столице Украины. Во время нее Помпео попросили "держать Крым в поле зрения внешней политики США". На это госсекретарь ответил, что "Крым потерян" и "мировые игроки это понимают".

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State