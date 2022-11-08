Трамп в преддверии промежуточных выборов анонсировал "важное заявление" 15 ноября

Экс-глава США объяснил, что сейчас не хочет отвлекать внимание от выборов в Конгресс.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в собственной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом политик рассказал своим сторонникам в ходе выступления на митинге в Огайо. Он отметил, что это произойдет после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. По их результатам представители местной Республиканской партии могут получить большинство мест в обеих палатах законодательного органа США. Такие итоги голосования Трамп назвал "спасительными".

15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Напомним, что телекомпания CNN сообщала со ссылкой на анонимные источники о том, что Дональд Трамп на митинге в Огайо может объявить о собственном участии в выборах главы государства, которые пройдут в США в 2024 году. Республиканец на самом деле уточнил, что не хотел бы отвлекать внимание от промежуточных выборов, которые пройдут во вторник.

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Фото и видео: YouTube / ABC News (Australia)