Трамп требует от ФРС снижения ставки из-за вируса

Президент США давно настаивает на понижении ставки Федеральной Резервной Системы. Теперь распространение коронавируса может привести к этому.
По крайней мере, сейчас к такому решению призывают сразу несколько высокопоставленных чиновников. Это министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.
Снижении ставки позволило бы стимулировать американскую экономику на фоне нового опасного вируса.
Как считают власти США и некоторые эксперты, это привлечёт в США денежные вливания.
Ранее Дональд Трамп захотел провести саммит с лидерами РФ и КНР.
Видео: YouTube / The White House
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