Трамп требует от ФРС снижения ставки из-за вируса

Он считает, что это простимулирует экономику США

Президент США давно настаивает на понижении ставки Федеральной Резервной Системы. Теперь распространение коронавируса может привести к этому.

По крайней мере, сейчас к такому решению призывают сразу несколько высокопоставленных чиновников. Это министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

Снижении ставки позволило бы стимулировать американскую экономику на фоне нового опасного вируса.

Как считают власти США и некоторые эксперты, это привлечёт в США денежные вливания.

Ранее Дональд Трамп захотел провести саммит с лидерами РФ и КНР.

Видео: YouTube / The White House