Дональд Трамп захотел провести саммит с лидерами РФ и КНР

Об накануне рассказали в издании Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп не исключил своего участия в саммите стран "пятерки" Совбеза ООН. Глава государства готов обсуждать вопросы контроля над вооружениями с лидерами РФ, Китая, Франции и Великобритании на соответствующей встрече. Как отмечает Reuters, так американский лидер хотел бы добиться прогресса в вопросе заключения соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию призвал пять ядерных держав, основавших ООН, начать борьбу с угрозами глобальной войны. Глава государства считает, что странам (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), имеющим ядерное оружие, необходимо проявить мудрость, мужество и политическую волю. Он добавил, что именно эти пять держав несут ответственность за развитие человечества и сохранение мира на Земле.

В настоящее время в СМИ появляется информация о возможной подготовке данного саммита.

Видео: YouTube / Правительство России, The White House