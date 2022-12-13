Трамп согласился признать результаты президентских выборов в США, если они будут честными

Экс-президент США рассказал, в каком случае у него не будет претензий к итогам голосования.

Бывший лидер Белого дома Дональд Трамп готов признать результаты президентских выборов 2024 года в США в том случае, если они будут честными. Соответствующее заявление представитель Республиканской партии сделал в эфире телеканала CNN, отвечая на вопросы участников программы Town Hall. Политик заметил, что в этом случае для него будет честью признать итоги голосования народа страны, к которым у него не будет претензий.

Если я сочту эти выборы честными, разумеется, я сделаю это...Если я не одержу победу, у этой страны будут большие проблемы Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.

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