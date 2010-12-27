Трамп сегодня опубликует стенограмму первой телефонной беседы с Зеленским

Президент США заявил, что ждать появления стенограммы стоит 14 ноября.

Трамп сегодня может опубликовать стенограмму первой телефонной беседы с Зеленским. Президент США объявил о своем намерении открыть общественности суть апрельского разговора. По словам политика, он собирается это сделать в четверг, 14 ноября.

Я собираюсь обнародовать в четверг [стенограмму] второго звонка, который был первым из двух рассказал спикер

Дональд Трамп призвал только после этого решать и высказывать мнение по поводу нарушений с его стороны. Его до сих пор волнует личность осведомителя, который написал на него жалобу по второму (июльскому) разговору. Этот человек якобы предоставил много некорректной информации, касающейся не только звонка на Украину. Из-за сообщений анонимного информатора сейчас главу страны проверяют. В его отношении инициирована процедура импичмента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Dan Scavino Jr

Видео: YouTube/

