Трамп опубликует стенограмму ещё одного разговора с Зеленским

Так он хочет ответить сторонникам импичмента, которые обвиняют президента США в давлении на Украину в собственных интересах.

Дипломатический скандал из-за публикации полной стенограммы переговоров Трампа и Зеленского, кажется, ничему не научил американского президента. В своих интересах и для защиты от импичмента он готов опубликовать еще одну расшифровку беседы с лидером Украины. Об этом глава Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам во время встречи в Белом доме. По его словам, речь идет о разговоре, который состоялся еще до объявления процедуры импичмента. По замыслу, текст беседы может опровергнуть претензии демократов об использовании Трампом служебного положения в переговорах по украинской теме.

Они хотят увидеть это. Если они хотят, я им все предоставлю Дональд Трамп, президент США

Владимир Зеленский пока что никак не прокомментировал высказывание коллеги. Напомним, по версии демократов, Дональд Трамп оказывал давление на Украину с целью получения компромата на конкурентов, а также блокировал возможные пути поддержки Киева в борьбе с Россией.

Видео: The White House