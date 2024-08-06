Трамп сделал новое заявление об Украине

Экс-глава США призвал Путина и Зеленского начать переговоры.

Бывший президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп рассказал в интервью местному стримеру Эдину Россу на площадке Kick о том, с чего намерен начать для того, чтобы мирным путем урегулировать региональный конфликт на украинской территории в случае прихода к власти.

Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры). Дональд Трамп, экс-глава США

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов от 27 июня пообещал своим сторонникам о том, что достигнет урегулирования кризиса между Москвой и Киевом еще до момента возможного переизбрания и принесения им президентской присяги, запланированной на 20 января 2025 года. При этом иностранный политик подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала действующего американского лидера.

Трамп: Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными.

Фото и видео: kick.com