Трамп: Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными

Президент РФ Владимир Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте.
Бывший глава Белого дома поздравил российского лидера с проведенным обменом заключенными. При этом Трамп выразил недовольство обстоятельствами сделки. По его словам, в ней были допущены "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.
Ранее Трамп заявил, что отказался бы от поста президента в случае проблем со здоровьем.
Фото: YouTube / FOX 5 Atlanta
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все