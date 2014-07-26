Трамп: Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными

При этом экс-президент США выразил недовольство обстоятельствами сделки.

Президент РФ Владимир Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте.

Бывший глава Белого дома поздравил российского лидера с проведенным обменом заключенными. При этом Трамп выразил недовольство обстоятельствами сделки. По его словам, в ней были допущены "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.

Ранее Трамп заявил, что отказался бы от поста президента в случае проблем со здоровьем.

Фото: YouTube / FOX 5 Atlanta