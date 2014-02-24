Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР

Экс-глава США рассказал о миграционном кризисе в США.

Во время президентства члена Демократической партии в США Джо Байдена страну заполонили мигранты, а эта опасная для страны ситуация вызывает смех и недоумение в России, Китае и Северной Корее. Соответствующее заявление сделал бывший лидер белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик выступил перед сторонниками на митинге в Филадельфии. Трамп подчеркнул, что как только он вернется в Овальный кабинет, то первым делом закроет для незаконных приезжих государственные границы США.

Нужно побыстрее их выдворить, основная проблема заключается в том, что он (Джо Байден — прим. ред.) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Fox News