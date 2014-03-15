Трамп считает нынешние темпы роста инфляции в США худшими за столетие

Экс-глава США прокомментировал ситуацию в экономике страны.

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заметил, что текущие темпы роста инфляции в стране худшими за последнее столетие. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу объяснил слушателям, что лично он не верит официальным данным от действующей администрации при лидере Белого дома Джо Байдене. Это связано с тем, что при подсчете темпов роста инфляционных показателей власти не учитывают многие параметры, которые должны были бы быть включены в рассмотрение.

У нас, я думаю, у нас самая худшая инфляция за 100 лет. Дональд Трамп, экс-глава США

Илон Маск в ходе интервью выразил готовность войти в состав правительственной комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в США.

Трамп призвал не допустить союза РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal