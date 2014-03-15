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Трамп призвал не допустить союза РФ и КНР

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Экс-глава США прокомментировал решения Байдена, которые привели к угрозе безопасности для страны.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп отметил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения национальных интересов России и Китая. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. По мнению гостя шоу, Вашингтону важно иметь умного президента, который был бы способен противостоять лидерам из Москвы и Пекина. Трамп пояснил, что в этом бы случае эти государства не угрожали бы безопасности США, а нуждались бы в стране.

Обама и Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения России и Китая.

Дональд Трамп, экс-глава США

Бывший глава США ранее неоднократно говорил о том, что у него были хорошие отношения с лидерами РФ и КНР - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, поэтому он рассчитывает наладить эти контакты в случае возвращения в Белый дом. 

Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal

Теги: дональд трамп, китай
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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