Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая

Экс-глава США считает, что в Белом доме есть опасные для страны люди.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп считает, что проблем с Китаем и Россией не будет, если у страны будет "умный президент". Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу признал факт того, что внутренние угрозы намного более опасны для Вашингтона, чем те, которые исходят из-за других стран.

Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы. Если на посту находится умный президент то проблем с ними не будет. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп назвал нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal