Трамп назвал нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле

Экс-глава США дал характеристику иностранным политикам.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп указал, что современные политические лидеры Китая, России и Северной Кореи Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын являются лучшими в своем деле. Соответствующей информацией член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу пояснил, что знает всех этих коллег. Он охарактеризовал их как жестких людей, которые не видят в лицах кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и действующего лидера Джо Байдена иди "Сонного Джо" достойных противников.

Они лучшие в своем деле. Они жесткие, они умные, они жестокие, и они будут защищать свои страны. Любят ли они свои страны? Вероятно, да, это просто иная форма любви. Но они будут защищать свои страны. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп сравнил Байдена с овощем.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal