Экс-глава США прокомментировал позицию Белого дома по вступлению Украины в НАТО.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп сравнил действующего лидера Белого дома Джо Байдена с овощем. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Иностранец добавил, что он смотрел кадры об отдыхе демократа на пляже, где тот "едва мог ходить". Дональд Трамп предупредил слушателей программы, что нынешний вице-президент Камала Харрис для страны будет хуже, чем Джо Байден в случае ее победы на президентских выборах.

Байден близок к стадии овоща, по моему мнению... Это выглядит так плохо <...>. Как будто у нас просто нет президента. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп надеется поладить с Путиным в случае победы на выборах в США.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal