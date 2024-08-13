Трамп надеется поладить с Путиным в случае победы на выборах в США

Экс-глава США напомнил о своих контактах с главой Кремля.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп отметил, что надеется вновь поладить с российским коллегой Владимиром Путиным в случае своей победы. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо. Наша страна сейчас в таком плохом состоянии. У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор, который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон. Дональд Трамп, экс-глава США

По словам гостя шоу, Владимир Путин является "хорошим переговорщиком", в то время как у действующего американского лидера Джо Байдена "низкий уровень IQ", поэтому он говорил глупости, когда допустил возможность вступления в НАТО Украины. Дональд Трамп полагает, что сейчас на мировой арене Вашингтон никто не уважает. Дональд Трамп добавил,что при его управлении страной не начались бы региональные конфликты в секторе Газа и ​​​​​​на территории Украины.

Трамп назвал глупостью утверждения Байдена о возможности приема Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal