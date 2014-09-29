Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп обвинил действующего лидера из Белого дома Джо Байдена в том, что утверждение политика о возможном вступлении киевского режима в состав Североатлантического военного альянса спровоцировало региональный конфликт на Украине. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.
Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что Украина может стать страной - участницей НАТО. <...> Россия никогда бы не согласилась с этим. А мы берем и заявляем такое.
Дональд Трамп, экс-глава США
Дональд Трамп убежден, что подобные глупости, сделанные Джо Байденом из-за его "низкого уровня IQ", привели к проблемам в отношениях с Москвой. Республиканец уточнил, что около 30 лет назад у его оппонента фиксировался низкий уровень IQ, а "теперь же у него, наверное, вообще не осталось IQ".
Трамп заявил о нехватке личного состава у ВСУ.
Фото и видео: YouTube / The Daily Signal
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