Трамп считает, что ему удавалось ладить с руководством России и Китая

Экс-глава США напомнил о политике Вашингтона в отношении Москвы и Пекина при его правлении.

Бывший американский президент Дональд Трамп полагает, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством России и Китая. Своей позицией политик поделился с журналистами местного телеканала Fox News. Комментируя свои отношения с Москвой, спикер упомянул о ситуации на Украине. Трамп уточнил, что не планирует биться за Киев, так как государство должно самостоятельно стоять за себя. При этом бывший лидер США "кое-что сказал" руководству Украины.

Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Когда я был в Белом доме, мы неплохо ладили с Россией. Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу "Северный поток - 2". Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп также оценил политику КНР. Он напомнил, что во время своего управления Америкой, над воздушным пространством Тайваня не летали бомбардировщики. Трамп заметил, что в тот момент председатель Китая Си Цзиньпин якобы понимал, что не может пойти на это.

Матвиенко считает неприемлемыми призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине.

Фото и видео: Fox News