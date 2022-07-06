Глава США снова напомнил миру о желании сделать из соседей страны новый штат для Вашингтона.

После гипотетического вхождения Канады в состав Соединенных Штатов Америки, она сможет оставить свой национальный гимн, так как этк помпозиция красиво звучит, по мнению лидера Белого дома. Соответствующее заявление сделал президент-республиканец из вашингтонской администрации Дональд Трамп в рамках мероприятия с участием коллег по партии.

Мне нравится O, Canada. Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что песня "O, Canada" является официальным гимном Канады. Текст и музыка были написан в 1880 году по заказу властей для проведения торжественной церемонии в честь Дня Святого Иоанна Крестителя. Первоначальный текст издавался на французском языке, но в 1906 году его перевели на английский. Фактически песня стала гимном страны еще в 1939 году, а решение властей страны утвердил парламент в 1980 году. Двумя годами позже Оттавой был принят "Акт о Канаде", в результате североамериканское королевство формально окончательно получило независимость от правительства Великобритании.

Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Hindustan Times