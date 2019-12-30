Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки Бараком Обамой российских дипломатов. Это произошло в декабре 2016 года, когда экс-президент страны выслал из США 35 человек. На тот момент Трамп уже Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на авторский материал Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
Журналисты The Washington Post написали о том, что в этот момент Трамп играл в гольф. Политик узнал о высылке дипломатов из РФ по подозрению в шпионаже от телеканала CNN. Он оказался недоволен, что администрация предприняла резкий выпад против Москвы без согласования с ним.
Тогда помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн просил посла России не отвечать зеркально. Российским дипломатам обещали пересмотреть решение или отменить эти санкции.
Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп хочет ужесточить правила выдачи визы в США.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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