Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

В 2016 году политик остался недоволен решением, принятым без его участия.

Дональд Трамп разозлился из-за высылки Бараком Обамой российских дипломатов. Это произошло в декабре 2016 года, когда экс-президент страны выслал из США 35 человек. На тот момент Трамп уже Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на авторский материал Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

Журналисты The Washington Post написали о том, что в этот момент Трамп играл в гольф. Политик узнал о высылке дипломатов из РФ по подозрению в шпионаже от телеканала CNN. Он оказался недоволен, что администрация предприняла резкий выпад против Москвы без согласования с ним.

Тогда помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн просил посла России не отвечать зеркально. Российским дипломатам обещали пересмотреть решение или отменить эти санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп хочет ужесточить правила выдачи визы в США.

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