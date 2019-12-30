Трамп хочет ужесточить правила выдачи визы в США

Ужесточения коснутся иностранок, приезжающих в Америку рожать детей для гражданства.

Дональд Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США. В первую очередь это коснется иностранок, которые приезжают в Америку рожать детей для того, чтобы те получили американское гражданство. Об этом сообщает портал Axios.

Предоставление гражданства по праву рождения гарантируется 14-й поправкой Конституции США. Это положение Трамп назвал "откровенно смешным". По мнению президента, ужесточения мер по выдаче визы поможет разобраться с вопросами национальной безопасности и рисками, связанными с "родильным туризмом".

В частности, изменятся правила выдачи виз типа В. Они дают право на въезд на короткий срок с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказывать заявителю, если поймут, что он планирует въехать в страну для гражданства ребенка.

По данным Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается около 44 тысячи детей иностранцев. Все они автоматически получают американское гражданство.

Ранее принц Гарри назвал "великой печалью" отказ от королевского титула.