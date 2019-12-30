Принц Гарри назвал "великой печалью" отказ от королевского титула

Он отметил, что это решение далось ему нелегко.

Принц Гарри заявил, что ему очень грустно складывать королевские полномочия. На благотворительном вечере фонда Sentebale он отметил, что это решение далось ему нелегко – этому предшествовали несколько месяцев переговоров.

В своей речи Гарри поблагодарил тех, кто поддержал его и его супругу Меган Маркл. Он сообщил, что Великобритания продолжает быть его домом и местом, которое он любит, и "это никогда не изменится".

Гарри и Меган Маркл надеялись продолжать служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям, но при этом отказаться от государственного финансирования. Однако это оказалось невозможным. Поэтому Гарри испытывает "великую печаль" из-за того, что случилось.

Супруги должны вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, а также отказаться от дальнейшей финансовой поддержки государства. Эти правила начнут действовать уже весной.

Ранее мы писали, что Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II.