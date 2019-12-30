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Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Сегодня, 10:02
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lesjasap

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

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Герцогиня не присутствовала на обсуждениях семейства Виндзоров.

Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с английской королевой. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не пошла на встречу в Сандрингемском дворце. Именно там Елизаветой II собирала семью Винздоров, чтобы обсудить роль принца Гарри и его жены. Об этом сообщили журналисты Evening Standart со ссылкой на собственный источник. В момент переговоров Меган Маркл находилась на территории Канады. Изначально предполагалось, что супруга принца Гарри сможет присоединиться к обсуждению по телефону.

В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини

прокомментировало приближенное лицо

Ранее семейная пара приняла решение отказаться от финансовых привилегий и начать зарабатывать самостоятельно. Они также договорились больше времени проводить на территории Северной Америки. 

Ранее Piter.tv писал о том, что отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: елизавету ii, меган маркл
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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