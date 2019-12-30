Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Герцогиня не присутствовала на обсуждениях семейства Виндзоров.

Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с английской королевой. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не пошла на встречу в Сандрингемском дворце. Именно там Елизаветой II собирала семью Винздоров, чтобы обсудить роль принца Гарри и его жены. Об этом сообщили журналисты Evening Standart со ссылкой на собственный источник. В момент переговоров Меган Маркл находилась на территории Канады. Изначально предполагалось, что супруга принца Гарри сможет присоединиться к обсуждению по телефону.

В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини прокомментировало приближенное лицо

Ранее семейная пара приняла решение отказаться от финансовых привилегий и начать зарабатывать самостоятельно. Они также договорились больше времени проводить на территории Северной Америки.

Ранее Piter.tv писал о том, что отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

