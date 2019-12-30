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Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

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Он выступит против дочери в Высоком суде Лондона.

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде. Об этом сообщили авторы The Daily Telegraph. Ранее герцогиня Сассекская подала на издание Mail On Sunday в Высокий суд Лондона. Журналисты опубликовали личное письмо, которое заявительница писала своему отцу Томасу. Истица обвиняет СМИ в нарушении британского закона об авторском праве. В пятистраничном обращении Маркл просит родственника не лгать в попытках заработать деньги на сенсациях.

Напомним, что у Меган и Томаса напряженные отношения. Отец даже не присутствовал на свадьбе дочери, которая состоялась в мае 2018 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Елизавета II поддержала решение принца Гарри о начале "новой жизни".

Видео: YouTube/ET Canada, TYSONGREER SHADY

Теги: меган маркл, томас маркл
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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