По словам Трампа, ракеты нужны, поскольку "у России есть нечто подобное".

В понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп рассказал о супербыстрых американских ракетах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он заявил, что у новых американских ракет скорость скорость в "четыре, пять, шесть и даже в семь раз" больше, чем у обычных.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много", — рассказал он.

Трамп отметил, что США необходимы такие ракеты, потому что "у России есть нечто подобное".

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