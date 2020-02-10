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Трамп рассказал о супербыстрых американских ракетах

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По словам Трампа, ракеты нужны, поскольку "у России есть нечто подобное".

В понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп рассказал о супербыстрых американских ракетах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он заявил, что у новых американских ракет скорость  скорость в "четыре, пять, шесть и даже в семь раз" больше, чем у обычных. 

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много",

— рассказал он.

Трамп отметил, что США необходимы такие ракеты, потому что "у России есть нечто подобное".

Ранее мы сообщали о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.

Видео:Military Update

Теги: мировые новости, общество, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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