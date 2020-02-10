В понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп рассказал о супербыстрых американских ракетах. Об этом сообщает "Интерфакс".
Он заявил, что у новых американских ракет скорость скорость в "четыре, пять, шесть и даже в семь раз" больше, чем у обычных.
"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много",
— рассказал он.
Трамп отметил, что США необходимы такие ракеты, потому что "у России есть нечто подобное".
Ранее мы сообщали о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
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