Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения

Экс-глава США рассказал о первых минутах после покушения.

Бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал о том, что после покушения его хотели положить на носилки, но политик отказался. Республиканец заметил, что изначально медики предполагали, что у пострадавшего еще есть ранения. В настоящее время ухо пациента постепенно восстанавливается. Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал о том, что его оппоненту повезло, что тот повернул голову направо.

Меня хотели положить меня на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто ухо. Было много крови... Мы переходим к небольшим повязкам Дональд Трамп, экс-глава США

На предвыборном выступлении Дональда Трампа в штате Пенсильвания 13 июля произошла стрельба, а экс-президент был ранен в ухо. Жертвой трагедии стал один из зрителей, еще двое участников мероприятия получили критические ранения. Секретная служба США уведомила общественность о том, что ликвидировала подозреваемого. Известно, что преступник несколько раз выстрелил в сторону сцены. Мужчина прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, на которое было организовано предвыборная встреча.

Вэнс считает, что Байден облажался и платить за это пришлось американцам.

Фото и видео: FOX News